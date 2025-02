Vecna z Stranger Things zmiótł tego aktora. Rozmawiał o tym z terapeutą

fot. Netflix

Jamie Campbell Bower pojawił się na konwencie MegaCon w Orlando, gdzie opowiedział o swoim doświadczeniu z serialem Stranger Things. W ostatnim sezonie dowiedzieliśmy, że jego postać jest Vecną, niebezpiecznym tworem stanowiącym zagrożenie dla całego miasteczka Hawkins. Przyznał, że przez swoją rolę rozmawiał z terapeutą o skutkach odgrywania tego bohatera. Jak cytuje go portal People:

- Przerabialiśmy pewne sprawy, a on na to: "Naprawdę musimy się upewnić, że znajdziesz dla siebie czas, gdy będziesz następnym razem pracować". Odwróciłem się do niego, odpowiadając: "Szczerze mówiąc, po prostu sądzę, że powinienem sobie zrobić przerwę od złoczyńców na jakiś czas". To mnie roz***prza. Mówię poważnie.

Jamie Campbell Bower o roli w Stranger Things

Aktor nie ukrywa, że jest nadal wdzięczny za możliwość zagrania Vecny, mimo jej wpływu na jego psychikę. Pracę nad Stranger Things nazwał "niesamowitą podróżą" - fakt, że mógł być częścią czegoś, co tak wielu ludzi kocha, sprawia mu ogromną radość.

- Ale definitywnie jestem gotów odwiesić piankowy lateks i wyczekiwać jego śliskiego pożegnania.

Dokładna data premiery 5. sezonu jeszcze nie jest znana, natomiast Netflix potwierdził, że finał zadebiutuje jeszcze w 2025 roku.

