Barry - powstanie 4. sezon. I nie będziemy musieli na niego długo czekać

HBO

Barry powróci z 4. sezonem - o takiej decyzji oficjalnie poinformowali wczoraj włodarze HBO. Przypomnijmy, że na antenie HBO Max emitowane są obecnie odcinki trzeciej odsłony serii, jednak Bill Hader i Alec Berg już teraz mogą myśleć nad jej kontynuacją. Co ciekawe, zdjęcia do 4. sezonu rozpoczną się już w przyszłym miesiącu w Los Angeles. Oznacza to, że na kolejne przygody bohatera nie będziemy musieli czekać specjalnie długo (przerwa między 2. a 3. sezonem - głównie z powodu pandemii koronawirusa - wyniosła aż 3 lata).

Całą sytuację postanowiła skomentować wiceprezes ds. programowych HBO, Amy Gravitt:

Bill, Alec i cała obsada i ekipa dostarczyli znakomity 3. sezon Barry'ego. To mistrzowska mieszanka humoru i suspensu. Jestem niezmiernie szczęśliwa, mogąc ogłosić, że serial dostanie kolejny sezon.

Wiemy już, że 4. odsłona serii będzie składać się z 8 odcinków, a wszystkie z nich wyreżyseruje Bill Hader, który wciela się jednocześnie w tytułowego bohatera.