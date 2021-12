HBO Max promuje swoje produkcje na 2022 rok. Są Westworld, Ród smoka, Barry i inne

fot. HBO

HBO Max zaprezentowało w środę, 22 grudnia, wideo promocyjne, które ukazało produkcje, jakie zobaczymy na platformie w 2022 roku. W materiale mogliśmy obejrzeć między innymi pierwsze ujęcia z 4. sezonu Westworld, 3. sezonu serialu Barry oraz 2. sezonu produkcji Stewardesa. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Ponadto w wideo promowane były takie nowe seriale platformy jak Gra o tron: Ród smoka, czyli spin-off kultowego już serialu Gra o tron, Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty opowiadający o drużynie Los Angeles Lakers z czasów gry Earvina Magica Johnsona oraz Our Flag Means Death, komediowy serial o piratach, którego jednym z twórców jest Taika Waititi.

HBO Max produkcje na 2022 rok

Warto zauważyć, że materiał nie prezentuje wszystkich projektów, jakie trafią na platformę w przyszłym roku, ponieważ brakuje choćby serialu The Last of Us opartego na kultowej grze wideo.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.