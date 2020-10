Barwy szczęścia: odcinek 2317 - co się wydarzy?

TVP VOD

Sprawdzamy, czy Barwy szczęścia dostarczą widzom emocji w kolejnym epizodzie! Przypominamy, że serial można oglądać w TVP VOD. Odcinki są tam dostępne przed premierą w TVP. Najnowszy można obejrzeć w Strefie ABO, do której dostęp uzyskuje się po opłacaniu abonamentu radiowo-telewizyjnego lub wykupienie subskrypcji w cenie 9,99 zł za 30 dni użytkowania.

Barwy szczęścia: odcinek 2317 - opis fabuły

Iza poprosi Łukasza, by zaopiekował się Paulinką, podczas gdy ona przez dwa miesiące będzie realizowała zwycięski projekt artystyczny w Krakowie. W mieszkaniu Sadowskiego na opijaniu sukcesu malarki zastaje ich... Waleria. Łukasz wyjaśnia teściowej, co łączy go z Małek.

Jowita opowiada Alanowi o pracy dla Grety i pogróżkach, które teraz dostaje. Razem decydują się doprowadzić do zatrzymania Domeckiej, a w swój plan wtajemniczają Kajtka i Oliwkę.

Hubertowi doskwiera nadmierna troska, którą otaczają go Ernest i Mariola po wypadku. Bohater jest gotowy odejść z pracy w Ex-Ex. W przedszkolu Pyrka poznaje Beatę, matkę Grzesia, który przyjaźni się z Marysią.