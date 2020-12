Bastion - Randall Flagg rekrutuje Lloyda Henreida w pierwszym klipie z serialu

fot. ROBERT FALCONER/CBS

Bastion to serial platformy CBS All Access oparty na kultowej powieści autorstwa Stephena Kinga pod tym samym tytułem. Do sieci trafił pierwszy klip z produkcji. W nim główny antagonista projektu, demoniczny Randall Flagg, przybywa do więzienia, w którym osadzony został Lloyd Henreid, aby zrekrutować chłopaka do swojej drużyny. Link do wideo poniżej.

Dla przypomina literacki oryginał opowiada o apokalipsie, która spowodowana została uwolnieniem śmiertelnej broni biologicznej zwanej Kapitan Trips, która zabiła 99,4 procent ludności świata. Nieliczni, którzy przetrwali zaczynają mieć wizje, które wskazują im drogę. Podzielona ludzkość formuje dwa obozy, w Boulder w Kolorado pod przewodnictwem Matki Abigail oraz w Las Vegas pod wodzą Ricka Flagga.

https://twitter.com/EW/status/1339233899394834433

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi James Marsden, Amber Heard, Heather Graham, Odessa Young, Jovan Adepo, Owen Teague, Henry Zaga, Brad William Henke, Eion Bailey, Katherine McNamara, Hamish Linklater, Alexander Skarsgård, Greg Kinnear i Whoopi Goldberg. Za sterami 10-odcinkowego projektu stoi Josh Boone. Stephen King napisał do serialu specjalny epilog historii, którego nie było w powieści.

Bastion - premiera serialu 17 grudnia na platformie CBS All Access.