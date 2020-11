Bastion - rola Ezry Millera ujawniona. Fani Kinga wiedzą, że to kluczowa postać

Entertainment Weekly/CBS All Access

Portal Entertainment Weekly ujawnił, że zgodnie z poprzednimi doniesieniami Ezra Miller faktycznie wystąpi w zrealizowanym na podstawie powieści Stephena Kinga serialu Bastion. Co więcej, wiemy już, że aktor wcieli się w historii w rolę Donalda Merwina Elberta aka Śmieciarza. W książkowym oryginale postać ta miała olbrzymie znaczenie dla wydarzeń, wpływając m.in. na losy Randalla Flagga. Warto dodać, że bohater jest niestabilnym psychicznie piromanem - podpalając kolejne miejsca, robił to w skąpym odzieniu tylko po to, aby "poczuć" ogień na własnej skórze.

Showrunner Benjamin Cavell tak komentuje rolę Millera:

To bardzo różni się od wszystkich występów, w których wszyscy do tej pory oglądali Ezrę - a on zgodził się to zrobić. Jest wielkim fanem powieści i pokochał swoją postać; o udział w produkcji zabiegał od długiego czasu. W czasie naszej pierwszej rozmowy opisał Śmieciarza jako "ucieleśnienie piromanii". Przecież jedynym miejscem, w którym Śmieciarz czuł się komfortowo, było to w pobliżu wybuchów i narzędzi destrukcji.

Zobaczcie pierwsze zdjęcia postaci Millera:

Bastion - Ezra Miller jako Śmieciarz

Bastion opowiada historię rozgrywającą się po uwolnieniu śmiercionośnej broni biologicznej, która doprowadziła ludzkość na skraj zagłady. Pozostali przy życiu doświadczają rozmaitych wizji, które pokazują im kierunek działania i zapowiadają przyjście Wysłanników Dobra i Zła. Wizje te doprowadzają do podziału ludzkości na dwa obozy, z których jeden chce ostatecznie zniszczyć, drugi zaś pomóc przetrwać nowej rzeczywistości.

Zobacz także:

Wyprodukowany przez platformę CBS All Access serial zadebiutuje w USA 17 grudnia.