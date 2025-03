Zdobywca 5 Oscarów reżyserem filmu o Bondzie? Jego akcje stoją wyżej niż Nolana!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

materiały prasowe

Reklama

W ostatnich dniach w sieci pojawia się coraz więcej informacji na temat tego, jak będzie wyglądać franczyza Jamesa Bonda po przejęciu nad nią kreatywnej kontroli przez Amazon i MGM. Ledwie dziś rano raportowaliśmy Wam, że reżyserem kolejnego filmu o Agencie 007 może zostać Christopher Nolan lub twórca Konklawe, Edward Berger. Teraz jednak nowe doniesienia w całej sprawie przedstawia doskonale poinformowany Jeff Sneider.

Według scoopera pieczę nad franczyzą w imieniu Amazona i MGM miałby sprawować producent David Heyman, Anglik, który stoi za sukcesami Harry'ego Pottera, Fantastycznych Zwierząt, Pewnego razu... w Hollywood, Barbie i wielu innych produkcji. Jedną z nich jest Grawitacja, przy której współpracował on z Alfonso Cuarónem - i to właśnie 63-letni Meksykanin, autor Romy czy Ludzkich dzieci, ma być "pierwszym wyborem" na stanowisko reżysera, jeśli tylko Heyman zostanie producentem.

Wszystko wskazuje na to, że Amazon i MGM nie chcą czekać, aż Christopher Nolan skończy prace nad Odyseją. Firma Jeffa Bezosa wyłożyła ogromne pieniądze na przejęcie praw do serii - nie dziwi więc specjalnie, że chce je jak najszybciej zmonetyzować.

Cała sytuacja jest o tyle ciekawa, że Cuarón był już łączony z franczyzą Bonda przeszło dwie dekady temu, niedługo po wyreżyserowaniu Harry'ego Pottera i więźnia Azkabanu. Artysta przyznał jednak po latach:

Wieki temu dostałem propozycję wyreżyserowania filmu o Bondzie. Pomyślałem, że to super i być może byłoby fajnie stworzyć taki projekt. Kiedy rozpoczął się cały proces, a ja szykowałem się do kręcenia scen, okazało się, że za akcję odpowiada osobny zespół. Było to bardzo dziwne. Miałem z tym kłopot. Na spotkaniu z Joelem Coenem zapytałem go o to, co sądzi o filmach o Bondzie. Podobały mu się. Powiedział, że nie chciałby jednak żadnego wyreżyserować - lubi je oglądać, ale nie chciałby ich kręcić. Wtedy zrozumiałem, że niektóre filmy lubię tylko oglądać.

Najlepsi współcześni reżyserzy. Które miejsce zajął Alfonso Cuarón?

Jak Wam się podoba ta kandydatura?