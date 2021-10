Batgirl - Brendan Fraser zagra złoczyńcę! To znana postać z komiksów

fot. materiały prasowe

Informację o castingu Brendana Frasera opublikowały najważniejsze portale branżowe Deadline oraz The Hollywood Reporter. Choć oba powołują się na swoje niezależne źródła, nie traktujemy tego jako plotkę.

Czytamy, że Fraser ma wcielić się w złoczyńcę znanego w komiksach jako Firefly. Wałczył on między innymi z Batmanem. Jest on socjopatą mającym obsesję na punkcie podpalania rzeczy. Dla Frasera to kolejna ważna rola w jego powrocie na szczyt hollywoodzkiej ligi. W ostatnich latach z powodzeniem gra w serialu Doom Patrol i będzie kontynuować tę przygodę w kolejnym sezonie. Niedawno dostał rolę w dramacie The Whale w reżyserii Darrena Aronofskiego oraz w Killers of the Flower Moon Martina Scorsese.

fot. materiały prasowe

Dziennikarz The Hollywood Reporter Borys Kit twierdzi, że Fraser nie był oryginalnym wyborem Warner Bros. Propozycję roli złoczyńcy dostał Sylvester Stallone, ale nie udało się dociągnąć tematu do końca. Kit zapowiada również, że do obsadzenia została postać syna złoczyńcy/gangstera, który będzie romantycznie związany z Barbarą Gordon. Początkowo dziennikarz sądził, ze Fraser ma zagrać Carmine'a Falcone'a, ale potem jego źródła zweryfikowały informację i potwierdziły, że chodzi o Firefly'a. Najpewniej więc Falcone też pojawi się w tej historii i być może to właśnie jest wspomniany syn gangstera.

W obsadzie są także Jacob Scipio oraz Leslie Grace jako tytułowa Batwoman. Adil El Arbi i Bilall Fallah, znani z Bad Boys for Life stoją za kamerą.

Batgirl to film oparty na komiksach DC, który jest tworzony ekskluzywnie dla platformy HBO Max.