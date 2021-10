Batgirl - J.K. Simmons jako Jim Gordon już oficjalnie w obsadzie. Jest też nowe nazwisko

fot. materiały prasowe

Batgirl to produkcja ze świata DC o tytułowej superbohaterce. Choć film jest dopiero w fazie przedprodukcyjnej, to na wirtualnym wydarzeniu DC FanDome dostaliśmy grafikę koncepcyjną, która zapowiada niezwykle ważną dla Barbary Gordon lokalizację. Batgirl pozuje na niej na szczycie gargulca w Gotham City, który jest przymocowany do wieży zegarowej. W komiksach jest ona często uważana za bazę operacyjną bohaterki, jak i kryjówkę Birds of Prey, drużyny którą tworzy razem z Czarnym Kanarkiem i Łowczynią. Może to wskazywać na to, że w filmie także zobaczymy to miejsce wykorzystane do tej roli.

Fot. DC Entertainment

Na portalu Deadline pojawiła się także informacja o tym, że przy boku Leslie Grace w obsadzie Batgirl pojawi się Jacob Scipio, wcześniej występujący na przykład w Bad Boys for Life. Nie wiadomo jednak jeszcze, w kogo wcieli się aktor. J.K. Simmons za to już oficjalnie zagra ojca Barbary, komisarza Gordona. Za kamerą projektu stoją Adil El Arbi i Bilall Fallah, którzy reżyserowali wspomniane Bad Boys For Life. Szczegóły fabuły nie są jeszcze znane.