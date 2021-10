Batgirl - szkic koncepcyjny z filmu pokazuje kostium bohaterki

Źródło: DC

Batgirl to jeden z kolejnych filmów z uniwersum DC. Projekt był promowany w trakcie DC FanDome 2021. Zaprezentowano pierwszy szkic koncepcyjny z produkcji, który pokazuje strój tytułowej bohaterki. Jest on podobny do tego, który nosiła w komiksach. Ponadto ujawniono, że postać w filmie będzie miała rude włosy, tak jak na kartach zeszytów DC. Grafika jest dostępna poniżej.

Szczegóły fabuły widowiska są trzymane w tajemnicy. W komiksach Batgirl to tak naprawdę Barbara Gordon, córka komisarza Gordona, która postanawia dołączyć do superbohaterskiej rodziny Batmana i walczyć z przestępczością na ulicach Gotham City.

fot. DC

Gwiazdą projektu jest Leslie Grace. Adil El Arbi i Bilall Fallah, reżyserzy Bad Boys for Life stoją za kamerą projektu. Christina Hodson (The Flash) napisała nowy szkic scenariusza.