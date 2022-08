Batgirl - członek obsady nazywa szefa Warner Bros. Discovery "idiotą". "Jego tchórzostwo jest niezwykłe"

Warner Bros.

Nie milkną kontrowersje związane z anulowaniem filmu Batgirl. Przypomnijmy, że o takim obrocie spraw dowiedzieliśmy się kilkanaście dni temu; dyrektor Warner Bros. Discovery, David Zaslav, przedstawił później to posunięcie jako następstwo restrukturyzacji, którą przeszła firma pod jego sterami. Decydent chciał w ten sposób doprowadzić do powstania "10-letniego planu" dotyczącego produkcji DC, który miałby przypominać ten wdrożony przed laty w Disneyu i odnoszący się do Marvel Studios.

Nie jest jednak tajemnicą, że powyższa sytuacja wywołała olbrzymie kontrowersje także wśród członków obsady Batgirl. Jeden z nich, nie chcąc podawać własnego nazwiska z uwagi na możliwe konsekwencje zawodowe, udzielił anonimowego wywiadu dla serwisu IndieWire. Nazywa on w nim Zaslava "idiotą", wspominając również o jego "tchórzostwie":

Leslie Grace Jestem bardzo dotknięty tym, co się stało, i czuję się okropnie myśląc o sytuacji reżyserów i, którzy w kwestii współpracy z nimi byli naprawdę wspaniali - podobnie jak wszyscy inni członkowie ekipy. To było wielkie i zarazem satysfakcjonujące wyzwanie, by stworzyć ten film w trakcie pandemii koronawirusa i niesprzyjającej pogody w szkockim Glasgow. Nic z tego nie miało jednak znaczenia dla takich idiotów jak (David Zaslav - przyp. aut.). Jego tchórzostwo jest niezwykłe. Jestem wdzięczny, że mogłem wziąć udział w tym przedsięwzięciu i życzę wszystkiego, co najlepsze, dla każdego, kto był w nie zaangażowany - z wyjątkiem krawaciarzy z Warner Bros. Prędzej czy później oni wszyscy i tak będą zastąpieni.

Nie wiemy, kim jest autor powyższej wypowiedzi; sam przyznał jedynie, że w filmie zagrał "mniejszą rolę". W sieci pojawiły się spekulacje, że rozmówcą IndieWire mógł być Michael Keaton - z drugiej jednak strony aktor najprawdopodobniej nie miałby problemu, by tego typu słowa podpisać własnym nazwiskiem.

Nie tylko Batgirl. Filmy i seriale, które nie doczekały się premiery

12. Batgirl (2022) - film miał początkowo zadebiutować na HBO Max, potem mówiło się o premierze kinowej ze względu na dobre reakcje na pokazach testowych, ale po przyjściu Zaslava wszystko się zmieniło. Uznano prawdopodobnie, że 90 mln dolarów na streamingu się nie zwróci, natomiast film nie ma kinowego rozmachu i nie przejdzie na dużym ekranie. Raporty mówiły, że studio chce odpisać film od podatku, zwracając wszelkie koszty, a to jednocześnie oznacza, że nigdy Batgirl legalnie nie będzie dostępna.