Batgirl - Kevin Smith ostro o anulowaniu. Wyciek fabuły: Flash jako reset DC i Catwoman Michelle Pfeiffer

Batgirl to film HBO Max z uniwersum DC. Pomimo zakończenia zdjęć na planie, projekt został anulowany przez Warner Bros. Discovery, co spowodowało oburzenie wśród fanów i ludzi z branży rozrywkowej. Reżyser Kevin Smith skomentował sytuację mocnymi słowami. Zobaczcie poniżej.

Pojawił się także niepotwierdzony wyciek fabuły z pokazu testowego: niewielka stawka, Flash jako reset uniwersum DC, easter-egg z Catwoman w wykonaniu Michelle Pfeiffer, a także możliwe odniesienie do Jasona Todda.

Skomentował także to, jak Warner Bros. Discovery tłumaczyło anulację Batgirl.

Kocham wszystkie seriale CW, a w nich widać ograniczenia budżetowe. A wielką skargą w tym wypadku było: och, cóż, to nie jest wystarczające widowiskowe, by zadebiutować w p***rzonych kinach, więc....wyglądało zbyt tanio, ponieważ był to film za 90 milionów dolarów. Jak zrobić tanio wyglądający film za 90 milionów dolarów? Ale jeśli film wyglądał nawet trochę lepiej niż odcinek p***rzonego, to dlaczego nie mogliśmy go zobaczyć? Sprawia to wrażenie, jakby było to coś więcej niż: hej, zaoszczędźmy 20 milionów dolarów. Nie wiem, stary.