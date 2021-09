Batgirl - jaka będzie Barbara Gordon? Leslie Grace o roli i skopaniu tyłków

Fot. DC/Materiały prasowe

Batgirl to wyczekiwany film ze świata DC. W głównej i tytułowej roli wystąpi Leslie Grace, która latem została obsadzona w produkcji i postanowiła podzielić się tym, jak wygląda praca nad jej postacią. Szczególnie że Barbara Gordon ma naprawdę obszerną historię w komiksach, a to dopiero druga rola aktorki. Przede wszystkich od kolegów z branży nauczyła się, by dać odrobinę siebie do każdej postaci. A badania, które prowadziła nad swoją bohaterką w fazie przedprodukcyjnej udowodniły jej, że jest wiele rzeczy, które łączą ją z Barbarą Gordon.

fot. DC

To ktoś, kto był niedoceniany nawet przez własnego ojca. I będąc najmłodszym dzieckiem, czasem zostajesz odizolowany od wszystkich ciężkich stron życia. Barbara bardzo chce udowodnić sobie i innym, że są rzeczy, z którymi może sobie poradzić. Więc ta przygoda zdecydowanie pokaże mi coś takiego. Mam wrażenie, że jestem w niekończącej się podróży udowadniania sobie, które bariery mogę przełamać i jakie granice przekroczyć. I jestem podekscytowana, by przelać ten zapał i upór w postać Barbary.

Leslie Grace poproszona o to, by opisać Batgirl, stwierdziła że nade wszystko ta postać jest zdeterminowana.

Dostanie roli Batgirl było dla niej magicznym i pięknym doświadczeniem. Zwierzyła się, że była w szoku, gdy znalazła się w obsadzie. Dowiedziała się o przejściu przesłuchania przez platformę Zoom, a studio próbowało jej zrobić niespodziankę, udając że ma jeszcze do przejścia jeden finałowy test. Przesłali jej mailowo tekst: "jestem Batgirl". Następnie kazali go przeczytać na głos.

Aktorka jest niezwykle podekscytowana rolą i nie może się doczekać, by przeczytać wszystkie dostępne komiksy z Barbarą Gordon. I by "skopać trochę tyłków".