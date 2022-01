Batgirl - Leslie Grace w kostiumie superbohaterki. Tak będzie wyglądać w filmie!

fot. DC

Leslie Grace (In The Heights. Wzgórza marzeń) opublikowała w mediach społecznościowych pierwsze oficjalne zdjęcie Batgirl. Widzimy, jak jej Barbara Gordon wygląda w kostiumie tytułowej superbohaterki. Tym samym HBO Max wychodzi naprzeciw wyciekom, bo niebawem zacznie się kręcenie scen z bohaterką w kostiumie, więc najpewniej woleli, by pierwsze wrażenie było kontrolowane, niż surowe zdjęcia z planu.

Batgirl - aktorka w kostiumie

Widzimy, że kostium jest zaskakująco wierny komiksom. Według ekspertów najbardziej czuć inspirację publikacjami 2014 roku. Czuć jednak też, że twórcy mogli zaczerpnąć z serialu Batman z lat 60. XX wieku.

fot. HBO Max

Przypomnijmy, że Batgirl nie trafi do kin. Jest to pierwszy film DCEU tworzony dla platformy HBO Max. W obsadzie są także J.K. Simmons (jako Jim Gordon), Jacob Scipio, Brendan Fraser oraz Michael Keaton jako Batman. Christina Hodson (Bumblebee, Ptaki Nocy, The Flash) jest autorką scenariusza. Za kamerą stoją Adil El Arbi oraz Bilall Fallah, znany z hitu Bad Boys for Life.

Batgirl - film nie ma daty premiery. Zdjęcia trwają.

