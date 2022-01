Batgirl - trzech nowych aktorów w obsadzie. Jeden z nich wcieli się w Robina?

DC

Obecnie w Szkocji realizowane są zdjęcia do filmu Batgirl od HBO Max. Do sieci trafiło ostatnio zdjęcie muralu pokazujące Batmana (Michael Keaton) w towarzystwie Robina. To sprowokowało spekulacje o rolę pomocnika Mrocznego Rycerza w filmie oraz ewentualne nazwisko aktora, który miałby się w niego wcielić.

Teraz The Hollywood Reporter donosi, że do obsady dołączyło trzech nowych aktorów: Rebecca Front (Bodyguard i żona zawodowca), Corey Johnson (Mauretańczyk) i Ethan Kai (Obsesja Eve). Nie znamy żadnych szczegółów na temat ich ról, ale od razu nazwisko Ethana Kai zostało powiązane z możliwością wcielenia się w Robina. Ostatnio pojawiły się plotki, że film Batgirl ma przygotować grunt pod przyszły film o Nightwingu, a zatem 27-letni aktor pasowałby do tej roli. Na razie jednak wszystko należy traktować jako domysły i spekulacje.

https://twitter.com/EthanAvdiyovski/status/896052555335180289

Przypomnijmy, że tytułową rolę gra Leslie Grace. Film nie trafi do kin, bo jest to pierwsza produkcja uniwersum DC tworzona ekskluzywnie dla platformy HBO Max.

Batgirl - data premiery nie jest znana.