19 stycznia w Stanach Zjednoczonych wyłączono aplikację TikTok, a rykoszetem oberwały także inne produkcje stworzone i rozwijane przez firmy należące do chińskiego koncernu ByteDance. Jedną z nich jest Marvel Snap (wydawcą gry jest Nuverse, które jest częścią ByteDance), popularna karcianka z superbohaterami i złoczyńcami znanymi z komiksów Marvela.

Oczom graczy z USA, którzy chcieli zalogować się do Marvel Snap, ukazał się komunikat informujący o braku dostępu. Zapewniono w nim jednak, że trwają pracę nad rozwiązaniem tego problemu. Sami twórcy chyba się tego nie spodziewali, bo na oficjalnym profilu studia Second Dinner w serwisie X pojawiła się następująca informacja.

Niestety, gra Marvel Snap jest tymczasowo niedostępna w sklepach z aplikacjami w Stanach Zjednoczonych i nie można grać w nią w USA. Ta awaria nas zaskoczyła i nie była planowana. Marvel Snap nigdzie się nie wybiera. Aktywnie pracujemy nad tym, by gra była dostępna jak najszybciej. Damy Wam znać, gdy tylko będziemy mieli więcej informacji.

Co ciekawe, choć TikTok został odblokowany jeszcze tego samego dnia, to inaczej wygląda to w przypadku pozostałych aplikacji. Użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych nadal nie mogą korzystać nie tylko z Marvel Snap, ale również między innymi CapCut czy Lemon8.