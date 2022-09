Batgirl - media wyolbrzymiły temat skasowania filmu? Tak twierdzi dyrektor finansowy korporacji

fot. Warner Bros.

W sierpniu 2022 roku podjęto decyzję o tym, że Batgirl została skasowana i wyrzucona do kosza. Film o budżecie 90 mln dolarów praktycznie był skończony, ale podjęto decyzję o tym, by odpisać go od podatku. To oznacza, że nigdy go nie zobaczymy. Szum wokół sytuacji (i poziom kontrowersji) był gigantyczny, ale zdaniem Gunnara Wiedenfelsa, dyrektora finansowego Warner Bros. Discovery wszystko zostało wyolbrzymione przez media.

Batgirl - komentarz dyrektora

Wiedenfels był gościem konferencji Bank of America Media, Communications and Entertainment, na której ten temat był poruszony. Padło pytanie, czy według Warner Bros. Discovery ta decyzja o skasowaniu Batgirl doprowadziła do pogorszenia się relacji z osobami kreatywnymi w Hollywood, które tworzą treści. Do tego trzeba doliczyć też kasowania istniejących produkcji, które były usuwane z HBO Max.

- Media lubią rozmawiać o mediach. Mamy nadal zdrowe relacje z osobami kreatywnymi. Oferujemy jedną z najlepszych platformy dla każdego tworzącego w przestrzeni kreatywnej.

Zapytano go też o to, czy decyzja związana z Batgirl reprezentuje zmianę strategii w tworzeniu treści opartych na komiksach DC. Dyrektor finansowy twierdzi,że zmiany nie ma i wydają więcej na treści niż kiedykolwiek przedtem wydawały obie korporacje przed fuzją.

Koniec HBO Max

Wiedenfels potwierdził też, że prace nad połączeniem HBO Max oraz Discovery w nową platformę o innej nazwie trwają i nic się w tym aspekcie nie zmieniło. Według niego cała ekipa pracuje tak szybko jak to możliwe, aby wyrobić się do połowy 2023 roku, gdy w USA ma wystartować nowa platforma będąca efektem połączenia tych dwóch.