Scarlett Johansson w świecie dinozaurów. Jurassic World: Odrodzenie to "zupełnie nowy rozdział"

Po trzech latach od zakończenia trylogii Jurassic World, Gareth Edwards wkracza z mocnym odrodzeniem serii. Film już intryguje swoją gwiazdorską obsadą, w skład której wchodzą Scarlett Johansson, Jonathan Bailey oraz Mahershala Ali. Empire pokazał nowe zdjęcie z aktorką w roli Zory Bennett, podczas gdy reżyser zdradził nieco więcej szczegółów na temat projektów. Zobaczcie poniżej.

Jurassic World: Odrodzenie - nowe zdjęcie

Jurassic World: Odrodzenie - Gareth Edwards o filmie

Jakie podejście reżyser miał do tego projektu? Choć to "zupełnie nowy rozdział", produkcja ma przywrócić to, co widzowie pokochali w oryginalnych częściach. Dlatego nie zabraknie napiętych, ale także humorystycznych scen akcji.

- Jako filmowiec, było wiele okazji do dobrej zabawy i próby pogrania z widownią.

A kim właściwie jest Zora Bennett, grana przez Johansson? Edwards wyjaśnia, że aktualnie postać ta "poszukuje sensu życia" po odejściu z wojska. Pojawia się w jej życiu okazja, po której już właściwie nie musiałaby nigdy pracować. Jednak dzięki tej podróży, zaczyna kwestionować moralność tego, co musi zrobić.

Jurassic World: Odrodzenie - premiera filmu odbędzie się w 2025 roku.

