Batgirl - twórcy skasowanego filmu obejrzeli Flasha. Oto ich szczera reakcja

Adil El Arbi i Bilall Fallah reżyserowali Batgirl, zanim Warner Bros. postanowiło skasować projekt mimo tego, że był już niemal gotowy. Filmowcy w rozmowie z portalem Insider wyznali, jakie uczucia towarzyszyły im po obejrzeniu Flasha, najnowszego widowiska DC. Jak można się domyśleć, niezbyt pozytywne.

Batgirl - twórcy skasowanego filmu obejrzeli Flasha. Co myślą?

Według nich studio twierdziło, że Batgirl zadebiutuje zaraz po premierze Flasha. Tak się jednak nie stało, ponieważ tak jak wspomnieliśmy, Warner Bros. zrezygnowało z projektu, by skorzystać z ulgi podatkowej. Właśnie dlatego seans był dla reżyserów wyjątkowo smutnym przeżyciem. Jak wspomina Adil El Arbi:

Obejrzeliśmy go i byliśmy smutni. Kochamy reżysera Andy'ego Muschietti i jego siostrę Barbarę, która produkowała film. Ale w trakcie seansu towarzyszyło nam uczucie, że niewiele brakowało, moglibyśmy być częścią tego wszystkiego. Nie dostaliśmy szansy, by pokazać Batgirl światu i zostawić ocenę widzom. To publiczność jest naszymi prawdziwymi pracodawcami i powinna decydować o tym, czy coś powinno zostać obejrzane, czy nie.

Filmowiec dodał, że Batgirl była zupełnie inna, niż Flash, miała mniej elementów fantasy, za to mocniej stąpała po ziemi, trochę jak Gotham w wykonaniu Tima Burtona.

