Flash - film radzi sobie gorzej niż Black Adam? Są wyniki ze streamingu

Flash zebrał fatalne wyniki w box office. Szacuje się, że Warner Bros. może stracić na filmie nawet 200 milionów dolarów. A teraz okazuje się, że najwyraźniej produkcja okazała się także klapą w streamingu.

Flash - film przyniesie gigantyczne straty finansowe. Jest szacunkowa liczba

Tydzień po premierze Flasha w Max, Samba TV ujawniło jaką miał oglądalność. Jak widać na poniższej grafice, film z Ezrą Millerem w pierwszym weekendzie obejrzało zaledwie 1,1 miliona gospodarstw domowych w USA, czyli mniej, niż Black Adama, który zdobył wynik 1,2 miliona w tej samej grupie demograficznej.

Flash - nikt nie chce oglądać filmu w USA. Setki kin wycofują go z oferty

