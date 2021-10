Aquaman 2 - wideo z planu filmu zapowiada rozmach. Klimatyczne szkice!

fot. Warner Bros.

Aquaman: The Lost Kingdom to kontynuacja filmu o tytułowym superbohaterze z Atlantydy. DC FanDome to wirtualne wydarzenie, na którym promowane są produkcje oparte na komiksach DC. Zaprezentowano pierwszy materiał zza kulis nowej produkcji o Aquamanie. Wideo jest dostępne poniżej.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Reżyser widowiska, James Wan wyjawił, że jedną z inspiracji dla produkcji był włoski horror z lat 60. Planeta wampirów. Jednak oprócz grozy film ma mieć w sobie dużo komedii, o czym zapewnił wcielający się w główną rolę Jason Momoa. W produkcji ponownie pojawią się znani z poprzedniej części antagoniści, Orm i Black Manta. Ten drugi ma odegrać większą rolę.

Aquaman 2 - wideo zza kulis

Aquaman 2 - obsada

W obsadzie Aquamana 2 znajdują się między innymi Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Jani Zhao, Randall Park, Vincent Regan i Indya Moore.

Aquaman: The Lost Kingdom - premiera produkcji w USA została zaplanowana na 16 grudnia 2022 roku.