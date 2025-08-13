Swar: powieść dla miłośników słowiańskich klimatów trafiła do księgarń

Vesper

Wydawnictwo Vesper kojarzy się przede wszystkim z seriami science fiction (Wymiary) i klasyki fantasy (Eony), często też wydaje powieści zahaczające o klimaty grozy i horroru. Do tej pory jednak ich nakładem raczej nie ukazywała się współczesna polska fantasy, szczególnie spod znaku słowiańszczyzny.

Dzisiaj się to zmienia, bo do księgarń trafiła powieść Anny Sokalskiej zatytułowana Swar. Jej akcja osadzona jest w Europie przełomu VIII i IX wieku, a autorka serwuje czytelnikom plejadę bóstw, którym cześć oddawali nasi przodkowie, mamy też najprawdziwsze smoki i szczyptę magii, jest miejsce na szlachetne uczynki, wielkie bitwy, zdrady, spiski i knowania, jest przemoc, ale jest i miejsce na miłość.

Swar ukazał się w twardej oprawie i liczy 592 strony.

Swar - opis i okładka

Europa przełomu VIII i IX wieku, rozdeptana przez Wędrówkę Ludów, spływa krwią ścierających się plemion i ugina pod ciężarem nowych królestw.

Król Franków nie zna umiaru – bitwa po bitwie, zagarnia nowe ziemie i zmusza ich mieszkańców do poddaństwa. Jednak wyznający starych bogów, niepokorni Sasi stawiają opór i Frankowie zmuszeni są wciągnąć do konfliktu ukryte w mrocznej puszczy plemiona Obodrytów i Wieletów. W tym samym czasie, w odległej krainie Wiślan, królewna Wanda marzy o smokach z awarskich legend i o tym, by odwagą dorównać swoim braciom. Nie spodziewa się, jak prędko los podda ją próbie, ani że przeznaczenie poprowadzi ją w ręce boga ognia i wojny, Swarożyca.

Gdy zdesperowani władcy i gnębieni najazdami mieszkańcy dziczy przetną swoje ścieżki, nieuchronnie nastanie czas chaosu, ognia i walki.