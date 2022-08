Batgirl - Warner Bros organizuje tajne pokazy filmu

materiały prasowe

Jak już wiadomo film Batgirl, który miał trafić na platformę HBO Max, został anulowany przez Warner Bros, mimo tego, że zdjęcia do projektu zakończono i znajdował się on na etapie montażu. Jednak jak podaje portal The Hollywood Reporter Warner Bros organizuje tajne pokazy filmu dla pewnej grupy ludzi.

Mówi się, że są przeznaczone dla osób, które pracowały nad filmem, zarówno obsady, jak i ekipy, a także przedstawicieli i kadry kierowniczej. Co jednak najciekawsze jedno ze źródeł portalu opisuje wspomniane seanse jako "pokazy pogrzebowe", po których cały materiał dotyczący Batgirl zostanie zamknięty pod kluczem.

Batgirl - zdjęcia

Batgirl

Szczegóły fabuły filmu nie zostały ujawnione. Dla przypomnienia Batgirl to Barbara Gordon, córka komisarza Gordona, która postanawia przywdziać pelerynę i walczyć z przestępczością Gotham ukryta za superbohaterską maską.

W roli głównej miała wystąpić Leslie Grace. Ponadto w obsadzie znaleźli się między innymi JK Simmons jako Komisarz Gordon, Brendan Fraser jako Firefly oraz Michael Keaton jako Bruce Wayne/Batman.