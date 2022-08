Batgirl nie jest jedyna. 12 filmów i seriali, które nigdy nie zadebiutowały

materiały prasowe

Batgirl to film HBO Max z uniwersum DC. Pomimo zakończenia zdjęć na planie, projekt został anulowany przez Warner Bros. Discovery, co spowodowało oburzenie wśród fanów i ludzi z branży rozrywkowej. Nie często zdarza się, że film o takim budżecie (mówi się o 90 mln dolarów) i na tym etapie produkcji, po prostu jest kasowany. Na portalu The Hollywood Reporter, James Hibberd postanowił przywołać 12 filmów i seriali, które podzieliły los Batgirl i też dużo się o nich mówiło, a ostatecznie widzowie nie mieli szansy ich oglądać.

Po decyzji o anulowaniu projektu, dany tytuł ma jeszcze chwilę sławy, jednak jest to marne pocieszenie dla twórców, którzy napracowali się przy projekcie. Jedyną opcją w takiej sytuacji jest wypuszczenie produkcji do sieci i często tak się właśnie działo. Zobaczcie zatem zestawienie filmów i seriali, które nigdy nie trafiły od kin i telewizji, chociaż zapowiadały się na szalone lub zwyczajnie ciekawe projekty.

12 filmów i seriali, które nie zostały wydany

12. Batgirl (2022) - film miał początkowo zadebiutować na HBO Max, potem mówiło się o premierze kinowej ze względu na dobre reakcje na pokazach testowych, ale po przyjściu Zaslava wszystko się zmieniło. Uznano prawdopodobnie, że 90 mln dolarów na streamingu się nie zwróci, natomiast film nie ma kinowego rozmachu i nie przejdzie na dużym ekranie. Raporty mówiły, że studio chce odpisać film od podatku, zwracając wszelkie koszty, a to jednocześnie oznacza, że nigdy Batgirl legalnie nie będzie dostępna.