Batgirl - pierwsze zdjęcia z planu. Zapowiadają Batmana, ale którego?

Batgirl to komiksowa produkcja, która nie trafi do kin. Jest to film tworzony dla platformy HBO Max. Pierwsze fotki z planu sugerują, że jest szansa na pojawienie się Czarnego Kanarka z produkcji zatytułowanej Ptaki Nocy. Plotki sugerowały, że może on mieć utaj rolę. Widzimy grafitti na ścianach z jej podobizną. Na innym zdjęciu sfotografowano Leslie Grace, która wciela się w tytułową rolę. Niestety, ale aktorka jeszcze nie pokazała się w kostiumie Batgirl.

Batgirl - jaki Batman w filmie?

Najciekawszy jest jednak mural z Batmanem i... Robinem. Wyraźnie widać, że jest to Mroczny Rycerz w wykonaniu Michaela Keatona. Potwierdzono jego obecność w filmie w wielu źródłach: tak scooperów, jak i zarówno przez rzetelnych dziennikarzy. Nie wiadomo, czy mural ma sugerować pojawienie się Robina w filmie. Wiemy, że w skasowanym już świecie Snydera Robin został zabity przez Jokera Jareda Leto. Jednakże według aktualnych informacji film The Flash ma to wszystko wymazać, tworząc nowe otwarcie dla DCEU, więc nowy Robin ma szansę się objawić. Przypomnijmy, że Batman Bena Afflecka po raz ostatni pojawi się w Flashu.

https://twitter.com/BatgirlFilm/status/1480625591728627714

https://twitter.com/bestofjurnee/status/1480658106870870016

https://twitter.com/bestofjurnee/status/1480679985769811978

https://twitter.com/BatgirlFilm/status/1480635389606043651

https://twitter.com/Nightwingology/status/1480643096123789320

Batgirl - film nie ma daty premiery.

