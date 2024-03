Batman 2 - data startu zdjęć na planie. Jeszcze długo poczekamy na ogłoszenia o aktorach

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. IMDb

Według dobrze poinformowanego Jeffa Sneidera opóźnienie Batmana 2 o rok z października 2025 na październik 2026 roku było twórcom bardzo potrzebne. Czytamy, że reżyser i współscenarzysta Matt Reeves ma pracować nad scenariuszem do minimum końca 2024 roku, by mieć pewność, że wszystko jest dopracowane na oczekiwanym przez wszystkich poziomie.

Batman 2 - kiedy prace na panie?

Dodaje, że obecny plan zakłada start prac na planie na kwiecień 2025 roku. Z uwagi na to i wciąż trwającą prace nad scenariuszem, możemy być pewni, że żadnych oficjalnych informacji o castingu czy nowych postaciach nie otrzymamy do jesieni 2024 roku. Wówczas ten proces powinien nabrać rozpędu, a Matt Reeves powinien też ruszyć z etapem preprodukcji, czyli przygotowania wszystkiego do rozpoczęcia prac na planie.

Przypomnijmy, że według ostatniej plotki Boyd Holbrook negocjuje rolę Harveya Denta/Dwie Twarze. Nikt jednak tego nie dementuje ani nie potwierdza, więc nie ma pewności czy informacja jest prawdziwa

Batman 2 nie jest częścią DCU, czyli uniwersum budowanego przez Jamesa Gunna. Będzie wydawany pod szyldem Elseworlds jako produkcja samodzielna, tak jak Joker 2 w reżyserii Todda Phillipsa.