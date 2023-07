Batman 2 - gwiazda Watchmen chciałaby zagrać Szalonego Kapelusznika

fot. Lewis Jacobs // AMC // Sony Pictures Television

Reżyser Matt Reeves potwierdził, że trwają prace nad drugą częścią hitu Batman. Jak się okazuje, tym uniwersum jest zainteresowany Jackie Earle Haley, znany z roli Rorschacha w Watchmen. Strażnicy. Aktorowi marzy się rola Szalonego Kapelusznika, jednego ze znanych złoczyńców DC.

Batman 2 - Haley o roli Szalonego Kapelusznika

Na Twitterze użytkownik @joshHsmith1991 przyznał, że chętnie zobaczyłby Haleya w sequelu Batmana jako Szalonego Kapelusznika. Aktor odpowiedział na ten wpis, pisząc: "Też chętnie bym to zobaczył". W tej chwili nie wiadomo, czy Reeves w ogóle planuje wprowadzić antagonistę inspirowanego Alicją w Krainie Czarów do uniwersum Batmana.

https://twitter.com/jackieearle/status/1676954159226994688

Haley nie jest pierwszym aktorem, który otwarcie przyznaje chęć do współpracy z DC Studios. Jamie Campbell Bower, znany ze swojej roli w Stranger Things, stwierdził w marcu 2023 roku, że byłby chętny do zagrania w filmie z uniwersum DC:

- Dużo mówiło się ostatnio o Strachu na Wróble, to byłoby fajne. Zabawnie byłoby to zrobić. Jest to upiorna rola, co byłoby świetne!

Podobnie jak w przypadku Szalonego Kapelusznika, nie wiadomo, czy Strach na Wróble pojawi się w nadchodzącym DCU Jamesa Gunna, chociaż podobno oczekuje się, że superzłoczyńca odegra znaczącą rolę w uniwersum Batmana i prawdopodobnie jako główna postać w jednym z wielu solowych filmów o samym złoczyńcy.