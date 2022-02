Batman: Arkham Collection trafi na Switcha? Gry pojawiły się w ofercie francuskiego sklepu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. WBIE

Gracze spragnieni kolejnych gier z bohaterami i złoczyńcami znanymi z komiksów DC muszą jeszcze trochę poczekać, bo Suicide Squad: Kill the Justice League i Gotham Knights nadal nie doczekały się dokładnych dat premier. Wygląda jednak na to, że już wkrótce pojawi się okazja do odświeżenia przygód Mrocznego Rycerza, tym razem na konsoli Nintendo Switch. Pakiet Batman: Arkham Collection, w którego skład wchodzą gry Arkham Asylum, Arkham City oraz Arkham Knight, został bowiem dostrzeżony w ofercie francuskiego sklepu WTT - tego samego, który "ujawnił" port Wiedźmina 3 jeszcze przed jego oficjalnym ogłoszeniem.

Na karcie produktu widniała też cena, 59,99 euro oraz data premiery ustalona na 31 sierpnia 2022 roku (środa), choć nie można wykluczyć, że w obu przypadkach jest to placeholder, czyli tymczasowe dane wykorzystywane przed pojawieniem się oficjalnych informacji.

Oczywiście, jak zwykle w tego typu sytuacjach, tak i tym razem radzimy podchodzić do tych informacji z dystansem. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo, że to po prostu ludzki błąd.

