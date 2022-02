Grand Theft Auto 5 na PS5 i Xbox Series S/X z datą premiery! Rockstar wspomina też o GTA 6

fot. Rockstar Games

Długo musieliśmy na to czekać, ale wreszcie jest: firma Rockstar ujawniła datę premiery Grand Theft Auto 5 w wersji na konsole nowej generacji, czyli PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Ulepszone wydanie gry zadebiutuje już 15 marca tego roku. Przy okazji ujawniono też, jakich dokładnie zmian możemy się spodziewać. Otrzymamy m.in. wsparcie dla rozdzielczości 4K, 60 klatek na sekundę, HDR, poprawione tekstury, większy zasięg rysowania oraz ray tracing. Oprócz tego nie zabraknie też krótszych czasów ładowania, 3D audio i haptycznych wibracji w przypadku PS5.

Gracze, którzy spędzili przy tym tytule wiele godzin na PS4 i Xboksie One nie muszą obawiać się utraty postępów. Do nowszej wersji będzie można przenieść zarówno dokonania z kampanii dla jednego gracza, jak i GTA Online. Zaznaczono jednak, że będzie to jednorazowa migracja. Niestety nadal nie wiadomo czy posiadacze gry będą mogli liczyć na bezpłatną aktualizację. Zapowiedziano za to, że posiadacze PS5 będą mogli przez 3 miesiące grać za darmo w tryb sieciowy.

Co ciekawe, Rockstar po raz pierwszy oficjalnie wspominał o kolejnej odsłonie tej popularnej serii, choć trudno uznać to za pełnoprawną zapowiedź GTA 6, bo na szczegóły musimy jeszcze poczekać.

Mimo długiej żywotności GTA V wiemy, że wielu osób pyta nas o kolejną odsłonę serii Grand Theft Auto. Chcemy, by każdy projekt za który się zabieramy, był znacznie lepszy od poprzedniego i miło nam potwierdzić, że kolejna część Grand Theft Auto znajduje się w produkcji. Nie możemy doczekać się, by ujawnić Wam więcej, gdy tylko będziemy na to gotowi - czytamy w komunikacie.

