Ile godzin snu potrzebuje Batman? Azyl Arkham znika - jest nowa placówka dla łotrów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Azyl Arkham to bez dwóch zdań jedna z najważniejszych lokacji w świecie Batmana. Pojawiała się ona w wielu komiksach i produkcjach filmowo-telewizyjnych o Mrocznym Rycerzu jako placówka, w której są przetrzymywani najwięksi przeciwnicy herosa. W zeszycie Infinite Frontier #0 pokazano jednak, że doszło w niej do ataku chemicznego i potężnej eksplozji, która miejsce to zamieniła w ruinę. Teraz poznaliśmy jego następczynię.

W zaplanowanym na październik komiksie Detective Comics #1044 pojawi się więc Wieża Arkham - nowa, umiejscowiona w samym centrum Gotham placówka dla łotrów, na której powstanie zielone światło dał wcześniej burmistrz Nakano. W trakcie prac konstrukcyjnych miało w dodatku dojść do "dziwnych i przerażających" zdarzeń.

Wieża Arkham może spędzić Batmanowi sen z powiek. Rzecz w tym, że w objęciach Morfeusza nie lubi on pozostawać zbyt długo. Jak dowiadujemy się z zeszytu Justice League: Last Ride #3, Mroczny Rycerz potrafi zasnąć w maksymalnie 7 sekund, a do pełnej regeneracji organizmu potrzebuje zaledwie 2 godzin.