Strefa Widmo z przygód Supermana i Supergirl jest czymś innym, niż myśleliśmy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Fani komiksowego Supermana i serialu Supergirl doskonale kojarzą lokację znaną jako Strefa Widmo. W świecie DC zadebiutowała ona już w 1961 roku i została wówczas pokazana jako umiejscowiony poza innymi rzeczywistościami wymiar, w którym przetrzymywani są kosmiczni więźniowie - ci ostatni funkcjonują tu jako duchy. Przez lata do Strefy Widmo trafiały takie ikony jak Generał Zod czy Doomsday, a w ostatnich latach coraz częściej pokazuje się także innych jej mieszkańców, choćby przerażające upiory.

Wydany w zeszłym tygodniu zeszyt Actions Comics Annual 2021 zmienia jednak genezę tego miejsca. Złowrogi syn Supermana, Pyrrhos, przeniósł członków Rodu El z przyszłości do Strefy Widmo, gdzie spotkali oni Hanka Henshawa aka Cyborg Supermana. To właśnie on zdradził, że lokacja, do której trafili, jest w rzeczywistości projekcją świadomości mrocznego boga znanego jako Aeythr. Gdy istota ta śpi, więźniowie mogą nawet komunikować się ze światem zewnętrznym i prowadzić pokojowe życie. Gdy natomiast Aeythr wybudza się ze snu, Strefa Widmo zamienia się w koszmar dla osadzonych.

Action Comics Annual #1 - plansze

Wiele wskazuje na to, że wszelkie zmiany w tej lokacji były przez lata podyktowane transformacjami kondycji mentalnej Aeythra. Warto bowiem wspomnieć, że mieszkańcy Kryptona początkowo traktowali Strefę Widmo jako miejsce, w którym dany więzień może przejść odpowiednią resocjalizację.