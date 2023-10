Batman Barbarzyńca, nowe Gotham w świetle lamp gazowych i inne - DC wznawia Elseworlds!

DC

Na właśnie trwającym w Nowym Jorku Comic Conie w trakcie panelu "Elsewhere in the DC Multiverse" DC oficjalnie ogłosiło, że wznawia słynną i niezwykle cenioną wśród czytelników linię wydawniczą Elseworlds. Przypomnijmy, że powstała ona w 1991 roku; akcja wchodzących w jej skład komiksów rozgrywała się poza głównym kontinuum DC. Z najbardziej znanych pozycji cyklu można wymienić choćby legendarne już tytuły Kingdom Come czy Superman. Czerwony syn.

Elseworlds powrócą do DC w 2024 roku. Na odbiorców na początek czekają następujące historie: 6-częściowa miniseria traktująca o Deathstroke'u, Dark Knights of Steel: Allwinter, rozpisana na 12 odsłon DC vs. Vampires: World War V, Green Lantern Dark, kontynuacja słynnego Gotham w świetle lamp gazowych o tytule Gotham by Gaslight: The Kryptonian Age i zupełnie nowe Batman the Barbarian oraz Batman: Nightfire.

Tak prezentują się okładki zapowiedzianych komiksów:

Gotham By Gaslight: The Kryptonian Age - materiały promocyjne

Redaktor wykonawczy DC, Ben Abernathy, tak skomentował dzisiejsze ogłoszenie:

Historie rozgrywające się poza kontinuum zawsze były filarem wydawnictw DC, dając twórcom możliwość odkrywania wszystkich dzikich zakątków uniwersum. Jesteśmy podekscytowani możliwością wprowadzenia w 2024 roku pod szyldem Elseworlds nowej serii tytułów, łączącej kilka zupełnie nowych pozycji od najlepszych autorów i kontynuacje obecnej linii DC, które pasują do tej samej estetyki.