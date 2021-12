Batman - Batmobil inspirowany jest znanym horrorem Stephena Kinga

fot. materiały prasowe

Nowe informacje o filmie Batman pochodzą z magazynu Empire, w którym zamieszczono nową wypowiedź reżysera Matta Reevesa. Wyjawia on, że podczas wymyślania nowego Batmobila ważne było dla niego to, że gdy auto wyjeżdża cienia ma siać grozę wśród wrogów Mrocznego Rycerza.

Matt Reeves o Batmobilu

- Batmobil musi się wyłaniać z cienia, aby zastraszyć, więc od razu pomyślałem o Christine Stephena Kinga. Podoba mi się pomysł, by samochód był postacią z horroru, więc pojawia się animalistycznie, aby przerazić ludzi, których Batman ściga.

Przypomnijmy, że Christine to historia o tytułowym aucie, które morduje ludzi. Książka Stephena Kinga doczekała się nawet filmowej wersji z 1983 roku. To podejście ujawnione przez Reevesa zgrywa się z jego wcześniejszymi zapowiedziami, w którym mówił, że to będzie najbardziej przerażająca inkarnacja Batmana.

Batman - premiera w kinach 4 marca 2022 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.