Grafika koncepcyjna ze skasowanego Batmana od Bena Afflecka. Mroczny Rycerz kontra Deathstroke

Na długo przed stworzeniem Batmana przez Matta Reevesa, Ben Affleck pracował jako reżyser nad własnym filmem o Mrocznym Rycerzu. Produkcja miała kontynuować wątki z Batman v Superman: Świt sprawiedliwości oraz Ligi Sprawiedliwości w ramach DC Extended Universe. Film Afflecka miał już nawet gotowy scenariusz, który reżyser napisał wraz z Geoffem Johnsem. Aktor ostatecznie zrezygnował z roli Bruce’a Wayne’a, a także odszedł z dalszej produkcji filmu. Prace nad filmem były już jednak na zaawansowanym etapie i oprócz scenariusza powstały również grafiki koncepcyjne i storyboardy. Najnowszą grafiką podzielił się Jay Oliva, reżyser i producent animowanych filmów i seriali ze świata DC, który przy Batmanie pracował jako jeden z rysowników.

Z okazji wczorajszego Dnia Batmana Oliva podzielił się w mediach społecznościowych storyboardem ze skasowanego Batmana. Praca przedstawia walczącego Mrocznego Rycerza z Deathstrokiem, w którego ponownie miał wcielić się Joe Manganiello.

Złoczyńca znany również jako Slade Wilson miał przybyć do miasta Gotham w poszukiwaniu zemsty, co też zapowiadała Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera. Przestępca miał odbyć rozmowę z Lexem Luthorem, który zdradziłby, kto kryje się pod maską Batmana.

W jednym z wywiadów Oliva przyznał, że film Bena Afflecka był niesamowity i zupełnie inny od tego, co wcześniej widzieliśmy w produkcjach o Batmanie:

Nie mogę powiedzieć zbyt wiele poza tym, że to było zaje***cie niesamowite. Historia Bena [Afflecka] miała dotyczyć czegoś, co tak naprawdę nigdy nie zostało ujęte w komiksach, ale opierało się mitach o Batmanie z ostatnich 80 lat i podchodziło do niej z nowej perspektywy. To było bardzo inteligentne podejście i było w nim wiele rzeczy, które naprawdę mi się podobały i żałuję, że ostatecznie nie doszło to do skutku.

Na początku to był naprawdę świetny projekt. Ben musiał odejść z powodów osobistych i całkowicie to rozumiałem, ale czas, który spędziłem z Benem podczas pracy nad projektem, był fantastyczny.