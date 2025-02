TA postać powróci do MCU w Daredevil: Odrodzenie! Znamy ją z innego serialu Marvela

fot. Disney+

Potwierdzono, że do MCU powróci aktor znany z serialu Hawkeye. Jego postać zobaczymy tym razem w nadchodzącym Daredevil: Odrodzenie.

Daredevil: Odrodzenie – powrót do MCU

Tony Dalton powróci do swojej roli Jacka Duquesne'a, czyli Swordsmana. Zadebiutował on w MCU w 2021 roku w serialu Hawkeye. Od tamtej pory nie wystąpił on w kolejnych produkcjach MCU, aż do tej pory. Postać pojawi się w dwóch odcinkach nowego serialu o Daredevilu. Nie jest to szok dla fanów Marvela, bo o tym powrocie wcześniej krążyły już plotki – zwłaszcza, że w serialu powróci wielu bohaterów znanych z seriali Daredevil czy The Punisher.

Daredevil: Odrodzenie – fabuła, data premiery

Bohaterem serialu jest Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik z wyjątkowymi zdolnościami, który walczy o sprawiedliwość poprzez swoją kancelarię prawniczą. Tymczasem Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), znany szef organizacji przestępczej, postanawia rozpocząć karierę polityczną w Nowym Jorku. Gdy ich dawne tożsamości zaczynają dawać o sobie znać, konflikt między nimi staje się nieunikniony.

Premiera serialu Daredevil: Odrodzenie na Disney+ jest zaplanowana na 4 marca. Kolejne odcinki będą pojawiały się na platformie co tydzień we wtorki.