Kapitalna figurka kolekcjonerska Batmana! Bruce Wayne na tronie

fot. Iron Studios

Kim jest Batman? Nowa figurka od Iron Studios trafnie pokazuje Bruce'a Wayne'a oraz alter ego, które kryje pod swoją maską. Oto symboliczne oraz ikoniczne ujęcie postaci DC, jaką jest Mroczny Rycerz. Tworząc figurkę, firma zainspirowała się komiksem, w którym ukazano twarz Wayne'a po raz pierwszy. Zobaczcie sami.

Batman - nowa figurka kolekcjonerska od Iron Studios

Figurka została stworzona w skali 1:4. Wykonano ją z wysokojakościowych materiałów, takich jak polietylen. Jej części mogą również zawierać żywicę, PVC, metal oraz włókno syntetyczne. Jednocześnie zadbano o detale inspirowane oryginalnym materiałem źródłowym. Co więcej, ręcznie malowane wykończenie zapewnia unikalny i artystycznie ekskluzywny akcent, który powinien zadowolić każdego kolekcjonera.

Batman/Bruce Wayne wszedł już do przedsprzedaży na oficjalnej stronie internetowej Iron Studios w cenie 200 dolarów. Warto, by kolekcjonerzy przemyśleli ten zakup w najbliższym czasie - figurka będzie produkowana w limitowanej edycji. Co więcej, gdy już wejdzie na rynek, jej ostateczna cena wyniesie 1000 dolarów.