Remake hitu z 1993 roku. Zobaczcie zwiastun i szykujcie się do łapania bukietu

Pojawił się pierwszy zwiastun komedii The Wedding Banquet, która właśnie miała swoją światową premierę na Festiwalu Filmowym w Sundance. To remake nominowanego do Oscara filmu z 1993 roku o tej samej nazwie. Zapowiedź i szczegóły filmu możecie zobaczyć poniżej.

The Wedding Banquet - oficjalny zwiastun

The Wedding Banquet - reżyser, fabuła, data premiery

Oryginalny film wyreżyserował Ang Lee, który na koncie takie hity jak Przyczajony tygrys, ukryty smok, Życie Pi i Tajemnica Brokeback Mountain. Za remake odpowiada z kolei Andrew Ahn, który pracował przy Bridgertonach i Fire Island. Scenariusz napiszą Ahn i James Schamus.

Fabuła filmu opowiada o dwóch homoseksualnych parach. Angela (Kelly Marie Tran) i jej partnerka Lee (Lily Gladstone) starają się o zapłodnienie in vitro, jednak nie stać je na kolejną próbę. Z kolei ich przyjaciel Min (Han Gi-chan), który tak naprawdę należy do szalenie bogatej rodziny, ma wizę studencką, która niedługo wygaśnie. Gdy jego chłopak (Bowen Yang) odrzuca oświadczyny, Min postanawia zaproponować Angeli układ: małżeństwo, które zapewni mu zieloną kartę, a jej sfinansuje in vitro. Jednak szybko okazuje się, że ślub po cichu nie wchodzi w grę – babcia mężczyzny przyjeżdża z niezapowiedzianą wizytą i ma zamiar wyprawić wnukowi wystawne wesele.

The Wedding Banquet - remake zadebiutuje w kinach 18 kwietnia 2025 roku.