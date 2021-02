Umarł Batman, niech żyje Batman! Bruce Wayne namaścił swojego następcę

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC/cbr.com

Donosiliśmy już Wam, że w ramach wydarzenia Future State nowy Batman, Tim Fox (w evencie działający pod imieniem Jace), w końcu spotka na swojej drodze Bruce'a Wayne'a - doszło do tego w zeszycie Dark Detective #3. Drugi z herosów namierzył jeden z nano-dronów złowrogiej organizacji Magistrate; w trakcie tej misji nie zdawał sobie jednak sprawy, że śledzi go jeszcze jeden, znacznie większy dron. Gdy broń była już przygotowana do wystrzelenia pocisku, w sukurs Mrocznemu Detektywowi przyszedł właśnie Fox.

Początkowo obie postacie nie były pewne, z kim mają do czynienia. Po chwili jednak w myślach Wayne'a pojawiły się słowa, które mogą świadczyć o tym, że zaakceptował swojego następcę:

Zawsze jest nowy bohater, aby zastąpić tego starego. Przecież to symbol, nie osoba. Umarł Batman. Niech żyje Batman! (...) To jak patrzeć w lustro. Masz tylko nadzieję, że twoje odbicie wie, co robi.

W sieci pojawiła się również zapowiedź zeszytu Future State: Nightwing #2. Wynika z niej, że tytułowy bohater i nowa wersja Mrocznego Rycerza ostatecznie połączą siły na placu boju z Magistrate - wcześniej obaj pozostawali w stosunku do siebie wyjątkowo nieufni.

Oto plansze z obu komiksów: