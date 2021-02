Kapitan Ameryka kończy 80 lat. Kapitalne okładki - uniwersum salutuje staruszkowi

Mark Brooks/Marvel

W marcu minie dokładnie 80 lat od momentu, gdy Kapitan Ameryka po raz pierwszy pojawił się w komiksach; przypomnijmy, że autorami tej postaci są legendarni Jack Kirby i Joe Simon. Marvel planuje celebrację tej rocznicy; na amerykańskim rynku ukaże się m.in. okolicznościowy, wydany w powiększonym formacie zeszyt Captain America Anniversary Tribute #1 - znajdą się w nim historie napisane przez współtwórców postaci i Stana Lee.

Z kolei za okładki odpowiadają współcześni artyści, którzy podzielą się z czytelnikami swoją wizją klasycznych opowieści, m.in. przedstawiających pierwszy pojedynek z Red Skullem czy debiut w trakcie Srebrnej Ery Komiksu. W ramach projektu ukażą się więc prace takich tuzów świata powieści graficznych jak Alex Ross, Steve McNiven, Leinil Francis Yu, Adam Kubert, Daniel Acuna, Patrick Gleason i wielu, wielu innych.

Do sieci trafiły pierwsze grafiki promocyjne:

Redaktor wykonawczy Marvela, Tom Brevoort, zapewnia, że firma zaprzęgła do pracy "największe talenty" wśród komiksowych rysowników. Wszystko po to, by "oddać hołd Królowi" - ten ostatni wyraz odnosi się zarówno do samej postaci, jak i pseudonimu Kirby'ego.