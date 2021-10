Batman: Caped Crusader - nowe informacje. To może być najlepszy serial animowany

fot. materiały prasowe

Batman: Caped Crusader to serial animowany tworzony przez Bruce'a Timma, twórcę kultowej kreskówki Batman z lat 90, który współpracuje z J.J. Abramsem i Mattem Reevesem, reżyserem Batman.

Timm podczas DC FanDome 2021 zapowiedział, że nowy serial animowany jest utrzymany bardziej w stylu tego, co fantastycznego dawał animowany Batman z lat 90., niż sam ten serial kiedykolwiek osiągnął. Jako że jest to najlepszy serial animowany w historii i jedna z najbardziej kultowych produkcji jest to zaskakujący komentarz.

Twórcy zapowiadają, że będzie tutaj tylko Batman. Nie będzie gościnnych występów innych superbohaterów. Timm dodał, że wizualnie nowy serial ma być inspirowany niemieckim ekspresjonizmem i filmami noir. Fabularnie zaś ma zostać osadzony w latach 40. XX wieku. Będzie to pełnoprawna detektywistyczna historia z Mrocznym Rycerzem.

Serial będzie mieć premierę w USA w Cartoon Network i HBO Max. Dokładna data nie została ogłoszona, ale prawdopodobnie będzie to dopiero 2023 rok.