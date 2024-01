Batman – charakteryzacja Jokera pełna problemów. Barry Keoghan inspirował się Anakinem Skywalkerem w Eternals

Warner Bros.

Barry Keoghan wcielił się w Jokera w filmie Batman w reżyserii Matta Reevesa. Aktor otrzymał trudną rolę zagrania Księcia Zbrodni, gdy wcześniej w Jokera wcielili się nagrodzeni Oscarami Heath Ledger i Joaquin Phoenix. W najnowszym wywiadzie dla GQ Keoghan przyznał, że w charakteryzatorni spędził aż sześć godzin, aby nałożono mu odpowiedni makijaż i protezy na twarzy. Charakteryzacja zawierała metalowe wszywki, które ciągnęły aktora za skórę. Obawiał się, że mogą mu przez to zostać prawdziwe blizny na twarzy.

Keoghan wspomniał, że gdy kończyli już prace nad charakteryzacją, nagle produkcję zamknięto, gdyż ktoś na planie miał koronawirusa:

Zajmowało to sześć godzin, a ja nie mogłem usiedzieć spokojnie na miejscu. Pamiętam, że byliśmy po około pięciu godzinach prac podczas charakteryzacji i usłyszeliśmy: „Zamykamy produkcję z powodu pandemii”. Pomyślałem: „Naprawdę? Co? Co się stało?” Nagle coś stalowego weszło w mój policzek i poczułem, jakby coś rozcinało mi skórę. Pomyślałem wtedy, że będę miał po tym bliznę.

Eternals – postać Barry’ego Keoghana miała zachowywać się jak Anakin Skywalker

Aktor zdradził również ciekawostkę z planu Eternals, w którym wcielił się w Druiga. Ujawnił, że Chloé Zhao poleciła mu, aby podczas kręcenia filmu zachowywał się bardziej jak Hayden Christensen, gdy grał Anakina Skywalkera w prequelach Gwiezdnych wojen:

Chloé ciągle nawiązywała do Haydena Christensena. Jego postać w Gwiezdnych Wojnach była nieco specyficzna. Reżyserka chciała, żebym był trochę spokojniejszy, z wysoko podniesionym podbródkiem. To było jedyne przygotowanie do roli, jakie zrobiłem, polegające na nauczeniu się chodzenia nieco wolniej. Próbowałem kontrolować umysły ludzi, a oni mnie pytali: „Co robisz?. Czemu się na mnie tak gapisz?”

Podobnie jak Jedi również Druig w Eternals korzysta z mocy kontroli umysłu do manipulowania innymi. Rada od Zhao wpłynęła na jego bohatera, który jest jednym ze spokojniejszych ze wszystkich zaprezentowanych w filmie Eternalsów.

Keoghan dodał, że podczas prac nad filmami superbohaterskimi główne postacie trzeba uczłowieczyć:

Robisz filmy o superbohaterach, więc musisz je uczłowieczyć. Nie zgrywaj superbohatera – spróbuj wydobyć z niego ludzką stronę. Chloé po prostu pozwoliła mi być sobą i chciała, żebym był spokojny.