Batman cofnie się w czasie i założy słynny strój - niezwykle ważny komiks DC nadchodzi

Już niebawem na amerykańskim rynku ukaże się zeszyt Detective Comics #1027; biorąc pod uwagę fakt, że Batman debiutował w 27. odsłonie tej samej serii, mamy tu do czynienia z ważną dla Mrocznego Rycerza rocznicą. Wydawnictwo DC na dobre rozpoczęło kampanię promocyjną wydarzenia - wiemy już, że w skład poszerzonego, 144-stronicowego komiksu wejdzie kilkanaście historii, których autorami są prawdziwe tuzy świata powieści graficznych.

Będą to: Detective #26 (wśród twórców znajduje się Grant Morrison), Odyssey (Marv Wolfman, Bill Sienkiewicz), Ghost Story (James Tynion IV), Blowback (Peter J. Tomasi), The Master Class (Brian Michael Bendis), Many Happy Returns (Matt Fraction, Chip Zdarsky), Rookie (Greg Rucka), Legacy (Tom King, Walter Simonson), As Always (Scott Snyder, Ivan Reis, Joe Prado), Fore (Kelly Sue DeConnick, John Romita Jr.), A Gift (Mariko Tamaki) i Generations: Fractured (Dan Jurgens).

Jak do tej pory poznaliśmy szczegóły jedynie dwóch ostatnich. Pierwsza z nich ma być tie-inem do eventu Wojna Jokera, natomiast druga pokaże Batmana cofającego się w czasie do 1939 roku - to wtedy Mroczny Rycerz debiutował w powieściach graficznych. Początkowo heros będzie próbował zatrzymać dowodzonych przez Calendar Mana łotrów, próbujących obrabować muzeum. Niedługo później tajemnicza błyskawica sprawi jednak, że Batman znajdzie się w realiach Gotham City sprzed ponad 80 lat i to od razu przywdziewając swój pierwszy, charakterystyczny kostium z długimi uszami. Zobaczcie plansze promocyjne i galerie niezwykłych okładek alternatywnych:

Detective Comics #1027 - plansze

Nie jest wykluczone, że kolejne historie wchodzące w skład zeszytu będą pokazywać Mrocznego Rycerza podróżującego ku współczesności, w ten sposób, by w trakcie wędrówki trafiał on do kluczowych dla swojej mitologii momentów. Przekonamy się o tym już 15 września, kiedy Detective Comics #1027 trafi na amerykański rynek.