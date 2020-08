Potężniejszy od Supermana, do Batmana mówi "tatuś". Los uniwersum DC zależy od... rozgwiazdy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Już wczoraj pod wpisem o kolejnych informacjach z serii Dark Nights: Death Metal można było zauważyć, że nasi czytelnicy, dyplomatycznie rzecz ujmując, uznają ją za naprawdę dziwaczną opowieść. Jeśli jednak sądziliście, że na tym polu doszliśmy do ściany, nie mogliście być w większym błędzie. Jak się teraz okazuje, kluczem do pokonania Mrocznego Wszechświata i tym samym ocalenia uniwersum DC jest wszechpotężna... rozgwiazda, znacznie silniejsza od Supermana, lubiąca się tulić, a do Batmana zwracająca się per "tatuś".

Jednym z pierwszych przeciwników Ligi Sprawiedliwości była rozgwiazda Starro - możecie ją kojarzyć z wielu historii rozgrywających się w świecie DC. Po jej śmierci Batman postanowił pobrać kilka tkanek, aby następnie zacząć je hodować w specjalnie do tego celu przystosowanym słoiku. To właśnie w ten sposób powstał miniaturowy Jarro, postać tak przedziwna, że nawiązała więź z Mrocznym Rycerzem. Na tyle bliską, że z czasem zaczęła widzieć w Zamaskowanym Krzyżowcu własnego ojca.

W zeszycie Dark Nights: Death Metal #3 Wonder Woman, Batman i reszta herosów przenoszą się na planetę New Apokolips, aby uwolnić przetrzymywanych tam innych superbohaterów, wśród nich torturowanego za pomocą nowych odmian kryptonitu Supermana. Koniec końców Amazonka ujawnia plan na powstrzymanie obdarzonego teraz niewyobrażalną mocą Batmana, Który się Śmieje i bogini Perpetui. Ma nim być właśnie "najpotężniejszy z nas wszystkich" Jarro. Po chwili oczom czytelnika ukazuje się maleńka rozgwiazda w przeuroczym stroju więziennym, która po zobaczeniu Mrocznego Rycerza od razu postanowiła go przytulić.

Dlaczego Jarro jest jednak kluczem do przetrwania uniwersum? Głównie z uwagi na katalog jego mocy; maleńka rozgwiazda potrafi dowolnie zmieniać kształt, latać czy klonować siebie, tworząc w ten sposób niezliczoną armię. Jest także niedoścignionym telepatą, kontrolującym umysły innych postaci, nie mówiąc już o uznawaniu go za jednego z największych geniuszów we wszechświecie.

Dark Nights: Death Metal #3 - Jarro

Szykujcie się na kolejne odsłony tej opowieści - twórcy Death Metal najwidoczniej dopiero się rozkręcają.