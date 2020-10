Batman: Death in the Family - zobaczcie sekwencję tytułową nowej animacji o Mrocznym Rycerzu

screen z YouTube

Batman: Death in the Family to nowa animacja Warner Bros i DC oparta na kultowym komiksie o Mrocznym Rycerzu, Śmierć w rodzinie. Jednak nie będzie to produkcja do jakich przyzwyczajono nas w animowanym uniwersum DC. Otóż będzie to interaktywne wydarzenie, w którym będziemy mogli wybrać w jakim kierunku podąży opowieść i jak zakończy się historia tak jak w przypadku choćby filmu Black Mirror: Bandersnatch. W sieci pojawiło się wideo ukazują sekwencję tytułową produkcji.

Zadebiutował również klip z filmu:

Dla przypomnienia w komiksowym oryginale Jason Todd po zwolnieniu z obowiązków Robina dąży do ponownego spotkania ze swoją biologiczną matką. Jednak w trakcie podróży zostaje porwany przez Jokera, torturowany i ostatecznie zabity. W filmie będziemy mogli zdecydować czy Jason przeżyje czy umrze. Zaznaczmy, że Warner Bros już raz opowiedziało tę historię w animacji. W 2010 roku wyszedł bowiem dobrze przyjęty film Batman: W cieniu Czerwonego Kaptura.

Batman: Death in the Family - premiera filmu na VOD i w wersji cyfrowej 13 października.