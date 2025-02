Prawdziwa historia o chorobie zmuszającej do pewnych nietypowych poświęceń! Data premiery nowego serialu Disney+

fot. materiały prasowe

Reklama

Dying for sex to nadchodzący serial, który pojawi się w Stanach Zjednoczonych na platformie Hulu, a międzynarodowo – na Disney+. Ośmioodcinkowa produkcja powstała na bazie podcastu o tym samym tytule bazującego na prawdziwej historii Molly Kochan i jej najlepszej przyjaciółki Nikki Boyer.

Dying for sex – fabuła, obsada, data premiery

Gdy u Molly (Michelle Williams) zostaje zdiagnozowany rak piersi w IV stadium z przerzutami, decyduje się ona porzucić swojego męża, Steve'a (Jay Duplass) i zaczyna po raz pierwszy w życiu odkrywać pełen zakres i złożoność swoich pragnień seksualnych. Molly ma więc wiele do zrobienia w krótkim czasie, jaki jej pozostał. Nie ma więc czasu na osądzanie, Molly nie interesuje, co myślicie o jej liście życzeń (przy okazji, to zdanie zawsze wywoła przewrócenie oczami). Zyskuje odwagę, by rozpocząć tą przygodę dzięki swojej najlepszej przyjaciółce, Nikki (Jenny Slate) – kobiecie, której miłość i oddanie zmusza do wzięcia do ręki telefonu i zadzwonienia do niej jak najszybciej!

W główne role wcieliły się Michelle Williams i Jenny Slate. W obsadzie znaleźli się także Jay DuplassRob Delaney, Kelvin Yu, David Rasche, Esco Jouléy oraz Sissy Spacek. Serial został stworzony przez Kim Rosenstock oraz Elizabeth Meriwether, które są także producentkami wykonawczymi.

Premiera serialu na Disney+ odbędzie się 4 kwietnia.