Batman - ta figurka zachwyca fanów. Kolekcjonerzy sporo za nią zapłacą

fot. materiały prasowe

Pierwszą figurką Hot Toys jest sam Batman, który został oparty na jego najnowszym filmowym wizerunku. Figurka została ręcznie stworzona w skali 1/6. Jej wysokość to 31 centymetrów. Wszelkie detale zostały odzwierciedlone z największą skrupulatnością. Jest wiele elementów wymiennych, jak ręce czy głowa z różnymi wyrazami twarzy.

Batman od Hot Toys - cena

Za figurkę w sklepach wysyłkowych trzeba zapłacić 300 dolarów. Figurka jest w pre-orderze. Wysyłka planowana jest na okres od kwietnia do września 2023 roku.

Batman - hot toys

Batman z bat-sygnałem

Jest też drugi eksponat kolekcjonerski od Hot Toys, w którym mamy specjalnie ręcznie tworzoną figurkę Batmana razem z jego nowym bat-sygnałem. Figurka jest tworzona w taki sam sposób i ma te same wymiary. Natomiast dołączony Bat-sygnał ma wysokość 23 centymetrów. Są też gadżety jak batarang, które może dodać do postaci. Cena to 515 dolarów. Wysyłka planowana jest na okres od kwietnia do września 2023 roku.

