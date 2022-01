Batman - fragment filmu w sieci. Riddler atakuje na pogrzebie!

Warner Bros.

Pierwszy fragment pokazuje po raz pierwszy pełne sceny z filmu bez cięć jak w zwiastunach. Wcześniej widzieliśmy w trailerach Batmana urywki z tej sceny, a teraz możemy przyjrzeć się, jak Matt Reeves buduje klimat. Czyżby jednak teorie o tym, że Bruce Wayne i Riddler znają się były prawdziwe? Ten klip wyraźnie może to sugerować.

Batman - fragment

Do sieci trafiły też nowe spoty, które potwierdzają, że w USA bilety do sprzedaży trafią 10 lutego 2022 roku. Być może w podobnym terminie będą też w Polsce.

Batman - o czym film?

Bruce Wayne sieje strach w sercach kryminalistów już drugi rok, a to wprowadza go głęboko w cień Gotham. W świecie pełnym skorumpowanych osób z najwyższych sfer ma jedynie kilku zaufanych sojuszników jak Alfred Pennyworth (Andy Serkis) i James Gordon (Jeffrey Wright). Wayne zbudował wokół siebie wizerunek uosobienia zemsty. Gdy zabójca swoimi sadystycznymi machinacjami celuje w elitę Gotham pozostawiając tajemnicze tropy, to zmusza największego detektywa na świecie do przeprowadzenia śledztwa.

W obsadzie są Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis, Colin Farrell, Jayme Lawson, Barry Keoghan, Alex Ferns, Rupert Penry-Jones i Con O'Neill.

Matt Reeves wyreżyserował film na podstawie scenariusza, który napisał z Mattsonem Tomlinem. Za zdjęcia odpowiada Greg Fraser.

Batman - premiera w kinach w Polsce i na świecie już 4 marca 2022 roku.

