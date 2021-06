Drink z Batmanem i popcorn z kina Monarch. Ta książka pokaże, co się je i pije w Gotham

Warner Bros.

DC oficjalnie zapowiedziało powstanie książki z przepisami o tytule Gotham City Cocktails. Jej autor, André Darlington, zabierze czytelników w przebogaty świat znanych napojów i potraw tematycznie powiązanych z uniwersum Batmana; wiemy już, że każdy z 70 specjałów doczeka się także osobnej fotografii. Twórca zapewnia, że przygotowując tę pozycję, inspirował się odbywanymi w myślach wizytami w słynnych barach Gotham z Noonan's Sleazy i zarządzanym przez Pingwina Iceberg Longue na czele.

Poznaliśmy kilka przepisów, które znajdą się w książce. By wznieść toast za Mrocznego Rycerza, najlepszy będzie drink The Dark Nightcap, do którego przygotowania potrzeba szkockiej whisky, likieru Averna, wody gazowanej, bitteru Agnostura i skórki z cytryny. Z kolei do przyrządzenia One Bad Day, wyraźnie inspirowanego komiksem Batman: Zabójczy żart, wystarczy meksykański mezcal, pomarańczowy likier Cointreau, likier powstały z czarnego bzu, sok z limonki, absynt i cząstka pomarańczy.

Prawdziwym rarytasem może być popcorn z kina Monarch - to właśnie przed nim zamordowano rodziców Bruce'a Wayne'a. Aby go właściwie przygotować, będziecie musieli wykorzystać olej kokosowy, szczyptę przyprawy curry, mieszankę przypraw Old Bay, sól, pieprz i startą skórkę limonki.

Oto kilka z przepisów:

Gotham City Cocktails - przepisy