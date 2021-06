Debiut postaci z MCU podbił cenę komiksu. Po 2 dniach kolekcjonerzy płacą i 2500% więcej

Marvel

Donosiliśmy już Wam, że w zeszycie W.E.B. of Spider-Man #1 w komiksowym uniwersum Marvela zadebiutował Harley Keener. Postać tę jak do tej pory mogliśmy oglądać wyłącznie w MCU w filmach Iron Man 3 i w scenie pogrzebu Tony'ego Starka w produkcji Avengers: Koniec gry; przypomnijmy, że pierwotnie młody chłopiec pomógł herosowi w naprawieniu zbroi Mark XLII.

Jak się teraz okazuje, wprowadzenie bohatera do świata powieści graficznych sprawiło, że cena zeszytu poszybowała w górę - i to w drastyczny sposób. Marvel ustalił co prawda cenę okładkową na standardowe 3,99 USD, jednak na eBayu po zaledwie 2 dniach od premiery za tę samą pozycję trzeba zapłacić najczęściej od 15 do 25 USD. Z kolei wersja opowieści z alternatywną okładką Marka Bagleya została sprzedana za 99 USD - to aż o 2500% więcej niż cena wyjściowa.

Przypomnijmy, że mniej więcej od początku lat 90. XX wieku kolekcjonerzy zainicjowali obecny do dziś trend, w ramach którego przyjmuje się, iż komiksowe debiuty postaci po latach będą kosztować znacznie więcej niż w dniu premiery.

Zobaczcie również nowe plansze z tego komiksu - wygląda na to, że Peter Parker i Harley Keener nie mogą dojść do porozumienia, kto jest jedynym następcą Iron Mana. Drugi z młodych bohaterów stworzył również prototyp wypuszczającej potężne wiązki energii rękawicy, którą określił jako "spunner".

