Batman - w filmie Reevesa pojawi się Joker? Pada nawet nazwisko aktora!

Po sieci krąży plotka, która już teraz odbija się naprawdę głośnym wśród internautów: według niepotwierdzonych na razie doniesień w filmie Batman w reżyserii Matta Reevesa ma pojawić się Joker. Co więcej, w rolę Księcia Zbrodni wcieli się Barry Keoghan, którego obecnie mamy okazję oglądać jako Druiga w produkcji Eternals - jak do tej pory nie wyjawiono oficjalnie, kogo sportretuje on w przyszłorocznej produkcji studia Warner Bros.

Źródłem tych rewelacji jest użytkownik Twittera korzystający z nicku Deux Moi, który w ostatnich miesiącach przedstawił szereg informacji związanych z dziełem Reevesa - spora część z nich znalazła później potwierdzenie w rzeczywistości. Nie zmienia to faktu, że do powyższych spekulacji powinniśmy podchodzić póki co z naprawdę dużym dystansem.

Warto dodać, że to nie pierwszy raz, gdy w sieci głośno spekuluje się o tym, iż Keoghan miałby zagrać w Batmanie Jokera. Już w zeszłym roku obszerny materiał na ten temat opublikował youtube'owy kanał Heavy Spoilers. W ostatnim czasie irlandzkiego aktora łączono jednak najczęściej z rolą innego przeciwnika Mrocznego Rycerza z komiksów, Szalonego Kapelusznika.

Komentatorzy w sieci oceniają, że wprowadzenie Jokera może ustawiać podwaliny pod ewentualny sequel produkcji Reevesa. Innymi słowy: Keoghan pojawiłby się na ekranie jedynie w gościnnej roli.

Już pierwsze ujęcie zwiastuna potwierdza, że Matt Reeves na poziomie wizualnym będzie wyraźnie inspirował się konwencjami noir i neo-noir, wykorzystując tropy zawarte m.in. w produkcjach wchodzących w skład franczyzy „Blade Runnera”. To właśnie dlatego w rzeczonej scenie widzimy pokryte mgłą ulice, rozświetlane przez światło miejskich neonów, a całe Gotham – nie tylko w tej sekwencji – zanurzone jest w deszczu.